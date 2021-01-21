Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
Eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Nijeryalı futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. 23 yaşındaki futbolcunun 00.05'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği ve teknik direktör Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.
DHA'nın haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Henry Onyekuru bu gece saat 00:05'te İstanbul'da olacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.
2 SEZON GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
Sezon başında Monaco'ya dönen Onyekuru, 2018-19 ve 2019-20 olmak üzere 2 sezon Galatasaray'ın kadrosunda yer almıştı.