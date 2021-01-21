Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği ve teknik direktör Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.

DHA'nın haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Henry Onyekuru bu gece saat 00:05'te İstanbul'da olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

2 SEZON GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Sezon başında Monaco'ya dönen Onyekuru, 2018-19 ve 2019-20 olmak üzere 2 sezon Galatasaray'ın kadrosunda yer almıştı.