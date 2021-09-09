Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Galatasaray'da taraftarların sahada görmeyi heyecanla beklediği yeni transfer Gustavo Assunçao, sakatlığı sebebiyle 12 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın transferin son günü Famalicao'dan kadrosuna kattığı genç yıldız Gustavo Assunçao'nun lisansı çıktı ancak 21 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında sahada olamayacak.
SAKATLIĞI MAÇTA FORMA GİYMESİNE ENGEL OLDU
Transferi son saatlerinde sarı kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı yeni transfer Gustavo Assunçao sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Galatasaray, Portekizli yıldızI kiralık olarak kadrosuna katmış ve lisansını çıkarmıştı