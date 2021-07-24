Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Rumen futbolcu, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau soruları cevapsız bıraktı. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

5 YILLIK SÖZLEŞME

Rumen futbolcu, Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Cicaldau, Aslan'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-Kırmızılılar Cicaldau için Rumen ekibi Craiova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sonraki satıştan da %20 pay verilecek.

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