Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Rumen futbolcu, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.
Galatasaray'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau Türkiye'ye geldi.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau soruları cevapsız bıraktı. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Rumen futbolcu, Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Cicaldau, Aslan'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.
6 MİLYON EURO BONSERVİS
Sarı-Kırmızılılar Cicaldau için Rumen ekibi Craiova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sonraki satıştan da %20 pay verilecek.