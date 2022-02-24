Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımına tepki gösteren Fatih Altaylı sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. "Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir" diyen Altaylı, "Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir" ifadelerini kullandı. Peki, Galatasaray'ın yeni logosu nasıl? 2022 GS yeni logosu!

GALATASARAY'IN YENİ LOGOSU NASIL?

Twitter adresinden logoyu paylaşan Altaylı, "Galatasaray logosu iç içe geçmiş kırmızı G ve sarı S den oluşur. Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir. 118 yıllık amblem Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." ifadelerini kullandı.

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