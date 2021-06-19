Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçiminin kazananı Burak Elmas oldu. 2 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Burak Elmas 1541 oy alarak Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Seçim sonrası ise gözler Fatih Terim'in takımdaki geleceğine çevrildi. Yeni başkan Burak Elmas seçim öncesi başkan olması halinde Fatih Terim'le yola devam edeceğini söylemişti. Bu sözleri sıcağı sıcağına kendisine hatırlatılan Elmas, "Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.