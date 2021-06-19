Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin
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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçiminin kazananı Burak Elmas oldu. 2 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Burak Elmas 1541 oy alarak Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Seçim sonrası ise gözler Fatih Terim'in takımdaki geleceğine çevrildi. Yeni başkan Burak Elmas seçim öncesi başkan olması halinde Fatih Terim'le yola devam edeceğini söylemişti. Bu sözleri sıcağı sıcağına kendisine hatırlatılan Elmas, "Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Sarı-kırmızılılarda gözler, seçim belirsizliğinin sona ermesinin ardından Fatih Terim'in takımdaki geleceğine çevrildi. Fatih Terim'le çalışmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren Burak Elmas sıcağı sıcağına İmparator'la ilgili bir soruya net cevap verdi.

"MAZBATAYI ALDIKTAN SONRA SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ"

Burak Elmas, Fatih Terim sorusuna, "Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız" şeklinde cevap verdi.

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Ali Gülhan
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