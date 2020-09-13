G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı
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G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi ön elemesi için UEFA'ya bildirdiği kadro netleşti. Sarı-kırmızılılar, yeni transferler Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Fernando Muslera ile birlikte Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor Emre Akbaba ve Ahmet Çalık'a da 23 kişilik kadroda yer vermedi.

13.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:15

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesi kadrosunu UEFA'ya iletti.

Sarı-kırmızılıların ilettiği listede sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yanı sıra; Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Emre Akbaba ile birlikte yeni transferler Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Galatasaray'ın listesine yeni transferler Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç ve Arda Turan dahil edildi.

İŞTE GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİ

Kaleciler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk

Savunmacılar: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao

Orta Sahalar: Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika

Forvetler: Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı
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