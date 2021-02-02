Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim

Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, Fenerbahçe maçı öncesi transferi ve Mesut Özil'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Süper Lig'in büyük takımlarında oynayacak kapasiteye sahibim" diyen Gabonlu forvet, Mesut Özil için "Çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Aaroun Boupendza önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'in büyük kulüplerinde oynayabilecek seviyede olduğunu söyleyen golcü futbolcu, Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

Hatayspor'a olan transferini açıklayan Boupendza, "Galatasaray'dan arkadaşım Mario Lemina üzerinden iletişim kurdular. Lemina'dan dolayı Türk futbolunu ve çok önemli oyuncuların burada oynadıklarını biliyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Fiziksel anlamda çok zor bir lig ve her sezon kaliteli yıldızlar geliyor." dedi.

"MESUT ÖZİL ÇOK BÜYÜK BİR YILDIZ"

Mesut Özil'le beraber oynamak istediğini söyleyen golcü futbolcu, "Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut'un buraya gelmesi bile, Süper Lig'in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye'de oynama isteği uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde en büyük hedefini açıklayan 24 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimde her zaman başarılı olmak istiyorum. Gerçekleşmesinin zor olduğunun farkındayım ama en büyük hayalim, bir gün Barcelona'da oynamak." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAYABİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİM"

Süper Lig'in büyük takımlarında oynayabilecek durumda olduğunu vurgulayan Boupendza, "Hatay'da mutluyum ve burada karar kulübüme ait. Ancak Süper Lig'in büyük takımlarında oynayacak kapasiteye de sahibim. Kendime de güveniyorum. Eğer bir takım beni ister ve kulübüm de izin verirse, elbette bu şansımı kullanmak isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Transfer döneminde ismi çeşitli takımlarla anılan Aaroun Boupendza için transferin son günü Galatasaray bir görüşme yaptı. Ancak Hatayspor yönetimi, futbolcuyu 10 milyon Euro'nun altında bir bedele satmayacaklarını açıkladı.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan Boupendza, attığı 15 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.