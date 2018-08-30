Galatasaray'ın Peşine Düştüğü Juan Bernat, PSG'ye Transfer Oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezonun devre arasında transfer etmek istediği Juan Bernat, 15 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer oluyor.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Fatih Terim, devre arası transfer döneminde Bayern Münih forması giyen sol bek Juan Bernat'ı transfer etmek için yoğun çaba harcamıştı.

BAYERN MÜNİH, BERNAT'I SATMA KARARI ALDI

Bayern cephesinden 'Oyuncu gelecek planlamamız içinde yer alıyor' cevabı alan Sarı-Kırmızılılar, Inter'den Nagatomo'yu kadrosuna katmıştı.

O dönem İspanyol sol beki bırakmama kararı alan Bayern Münih, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcuyu, PSG'ye satma kararı aldı.

BERNAT, FRANSA YOLCUSU

Sol bek pozisyonunda diğer mevkilerdeki gibi alternatifleri bulunmayan PSG, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1'in yolunu tutuyor.

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