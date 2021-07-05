Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşan Galatasaray'a müjde gibi haber geldi. Hollanda ekibi, EURO 2020'ye performanslarıyla damga vuran yıldız futbolcuları Denzel Dumfries ve Donyell Malen'i kamp kadrosuna almadı. İki futbolcunun da Avrupa'da ses getirecek transferler yapması bekleniyor.
Galatasaray'ın Şampiypnlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV'de beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Hollanda A Milli Takımı'nda ortaya koydukları performanla parmak ısırtan Denzel Dumfries ve Donyell Malen takıma veda etmeye hazırlanıyor.
29 KİŞİLİK KAMP KADROSUNDA YOKLAR
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'ın 29 kişilik Almanya kamp kadrosunda Denzel Dumfries ve Donyell Malen yer almadı.