Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşan Galatasaray'a müjde gibi haber geldi. Hollanda ekibi, EURO 2020'ye performanslarıyla damga vuran yıldız futbolcuları Denzel Dumfries ve Donyell Malen'i kamp kadrosuna almadı. İki futbolcunun da Avrupa'da ses getirecek transferler yapması bekleniyor.

Galatasaray'ın Şampiypnlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV'de beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Hollanda A Milli Takımı'nda ortaya koydukları performanla parmak ısırtan Denzel Dumfries ve Donyell Malen takıma veda etmeye hazırlanıyor.

29 KİŞİLİK KAMP KADROSUNDA YOKLAR

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'ın 29 kişilik Almanya kamp kadrosunda Denzel Dumfries ve Donyell Malen yer almadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil
Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu
Eski Galatasaraylı Bruma'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya bir rekabete tutuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Melisa Döngel Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:11:01. #1.15#

title