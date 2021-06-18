Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, Hollandalı futbolcu Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, Hollandalı futbolcu Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda'nın PSV Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve Chelsea'deki sözleşmesi sona eren Van Ginkel ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerine Vitesse'de başlayan Van Ginkel, 2013'te 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de fazla forma şansı bulamayan Hollandalı orta saha oyuncusu, sırasıyla Milan, Stoke City ve PSV'ye kiralanmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 12 maçta bir gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi
Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Aleyna Tilki Hande Ataizi
Spor Cristiano Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 19:37:16. #1.16#

title