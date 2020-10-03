Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa
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Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

03.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:42
Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Emre Akbaba forma giyemeyecek

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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