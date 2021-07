Galatasaray'ın peşinde olduğu Gedson Fernandes, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica'dan sürpriz bir hamle geldi. Portekiz ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Spartak Moskova maçının kadrosuna dahil etti. Gedson transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fatih Terim, "Bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray transferde hareketli günlerden geçiyor. Sarı-kırmızılı kulüp peş peşe açıkladığı transferlerden sonra listesinde olan diğer futbolcularla da imza aşamasına gelmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Özellikle Gedson Fernandes'le transfer sezonunun başından beri ilgilenen sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

SPARTAK MOSKOVA KARŞISINDA FORMA GİYEBİLİR

Benfica forması giyen Gedson Fernandes, takımının Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Spartak Moskova maçının kadrosuna dahil edildi. Portekiz ekibinin bu hamlesi oyuncuyu takımda tutmaya yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. Öte yandan Fatih Terim, Gedson transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu" ifadelerini kullanmıştı.