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Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı

Galatasaray, resmi Twitter hesabından sezonun ikinci yarısına atfettiği bir video paylaştı. Görüntülerde, Zorlu Center önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti.

19.01.2020 00:55 | Son Güncelleme: 19.01.2020 01:19
Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı

Toto Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Arena'da Denizlispor'u konuk edecek olan , resmi hesabından sezonun ikinci yarısına atfettiği bir dakikalık bir paylaştı. Futbolcuların yaptığı antrenmanların ve taraftarların yer aldığı görüntülerde dikkat çeken bir detay vardı.

GALATASARAY BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Videoda, önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da başbaşa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanarak Zorlu Center'daki toplantıya göndermede bulunmuştu.


Haber Videosu

: Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı
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HABER YORUMLARI (15)

  • ADALETMİŞ:
    geçen sene başakşehir öndeyken var konuşmalarını biliyorum lig bitsin açıklayacağım deyip şampuan olunca herşey çok güzel deyip susan her şampuanlığı haksız olmasına rağmen araştırılmayan bir takım mı adaletten bahsediyor
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  • NİRVANA:
    Yıllarca kirli yöntemlerle kupalar kazanmış iki kulübün birbirlerini böyle toplantılardan dolayı suçlamaları normal . eğer yeni bir şike metodu keşfedilecekse bu iki kulüp dünyada bu konuda öncüdür . Boşuna dünya çirkefler derbisi denmiyor bunların maçına .
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  • TÜRK:
    Bunlar şimdiden kılıfı bulmuş. Terim başına geleceği bildiği için şimdiden arayışa girmiş. Sezon sonu gideceksin, bunu sen de biliyorsun.
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  • KADIKÖY:
    Sezon sonu değil kadıköyde yenilecek 1 hafta sonra gidecek. Her zamanki gibi
    2 2 Yayından Kaldır
  • BY ENES:
    Bu ezo 6saray ve medyasının işi gücü algı yapmak Geçen sezon Rize de bağıra bağıra şike yapıldı hakemler ayarlandı fatih terimle fotohraf çektirmeler pozlar bilmem neler Bu 6assaray algı medyasının oyunları bunlar
    Cevap Yaz 11 15 Yayından Kaldır
  • ŞAMPİYONLAR LİGİ:
    ali koç len fener len vedat muric len boş fenerli
    7 2 Yayından Kaldır
  • KANARY:
    şu sizi ligde tutan hakemler mi hani şu limit aştığınız halde puanınızı silemeyen feneras pardon federasyonun hakemleri.
    8 3 Yayından Kaldır
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