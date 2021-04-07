Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti
Sarı-Kırmızılılar'ın önemli futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Kötü haber, Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesaplarından paylaşıldı. Ezeli rakiplerin taraftarları da annesini kaybeden Henry Onyekuru'nun acısını paylaştığını belirten mesajlar gönderdi.
Henry Onyekuru'yu anne acısı yıktı. Galatasaray'ın en değerli futbolcularından olan Nijeryalı kanat forvet, bugün annesi Jessy Onyekuru'nun vefat haberini aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten de Onyekuru'ya başsağlığı dilendi. Galatasaray'ın resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyor.
İşte resmi hesaptan yapılan açıklama: