Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden yanıt gecikmedi - Haberler Spor
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Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden yanıt gecikmedi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen ayrıca tecrübeli Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı da sakatlığa kurban veren Galatasaray'da yenilenme çalışmaları yapılacağı konuşuluyor. Bu planlamanın ardından Galatasaray'ın Muslera'yla da yollarını ayıracağı iddia edildi. Muslera, söz konusu iddialara Instagram hesabından yanıt vererek, "2024'e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla…" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste kötü sonuçlar elde eden Galatasaray'da değişim sinyalleri verildi.

Bu haberlerin ardından kaleyi yabancı bir file bekçisine emanet etmeyi düşünen Cimbom'un yabancı kontenjanında yer açmak için Uruguaylı kalecisiFernando Muslera'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedeceği öne sürüldü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra zirve performansına bir daha ulaşamayan yıldız kaleci, söz konusu iddiaların hemen ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan hikaye paylaştı. Muslera, "2024'e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla…" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden yanıt gecikmedi

Sivasspor'a 1-0 kaybedilen maçta takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştıktan sonra acı içinde yerde kalan 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edilmişti. Geçtiğimiz yıl kaval kemiği kırılan ve uzun süre sonra sahalara dönen Muslera'nın, yaklaşık 3 ay forma giymesi beklenmiyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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