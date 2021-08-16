Galatasaray'ın maçı ne zaman? GS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi GS'nin maçı var mı?
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Galatasaray'ın maçı ne zaman? GS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi GS'nin maçı var mı?

Galatasaray'ın maçı ne zaman? GS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi GS'nin maçı var mı?
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Süper Lig 2021-2022 sezonu bu hafta başlamıştı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birçok maç oynandı. Bugün ise ligdeki ilk haftanın son maçları kaldı. Bugünkü maçlardan birisi de Galatasaray'ın maçı oldu. Peki, Galatasaray'ın ligdeki ilk maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın maçı bugün mü başlayacak? Maç hakkında bilgiler sizlerle...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Süper Lig geçtiğimiz Cuma günü başladı. 2021-2022 Sezonu Süper Lig 1. Hafta karşılaşmaları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta, TFF 1. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 13, 14, 15ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Bugün son maçlar oynanacak. Peki, Galatasaray'ın maçı ne zaman? GS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi GS'nin maçı var mı?

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın maçı bugün 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 21:45 'de başlayacaktır. Galatasaray, Giresunspor ile oynayacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI NELERDİR?

Süper Lig 1. haftanın maçları şu şekilde:

  • 13.08.2021 : Beşiktaş-Çaykur Rizespor (20:30)
  • 14.08.2021 : VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (19:15)
  • 14.08.2021 : Altay-Kayserispor (21.45)
  • 14.08.2021 : Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (21.45)
  • 15.08.2021 : Medipol Başakşehir-Alanyaspor (19:15)
  • 15.08.2021 : Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (21.45)
  • 15.08.2021 : Adana Demirspor-Fenerbahçe (21.45)
  • 16.08.2021 : Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (19:15)
  • 16.08.2021 : Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (19:15)
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Galatasaray'ın maçı ne zaman? GS Süper Lig ilk maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazartesi GS'nin maçı var mı? - Haberler
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