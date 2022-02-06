Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar - Haberler Spor
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Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde bir futbolseverin Pulgar ve Gomis'le çektirdiği fotoğraflar kriz yarattı. Başka takım taraftarı olan kişinin paylaşımlarında kullandığı ifadeler Galatasaraylıları çileden çıkardı. Kamp yapılan bölgede önlem almayan yetkililere ise tepki yağıyor.

Bu sezonu hayli gergin geçiren Galatasaray'da problem bitmiyor. Fanatik'teki habere göre; Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı.

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

Sarı-Kırmızılılar'ın Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi. Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı. Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.

Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı. Bu kişi, yaşananların ardından Galatasaray'dan ve futbolculardan özür diledi. Oteli terk etse de tepkiler dinmedi.

Koronavirüs vakalarının arttığı dönemde futbolcuların açık alanda maskesiz bulunması ve onlarla temas kuranların da önlemsiz olması taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Antalya, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Vatandaş:

Sen adam olsan gs futbolcularla foto çektirmezdin rezil madem gs değilsin niye foto çekinmek için yalakalık yaptın

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