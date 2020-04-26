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Yuto Nagatomo, Galatasaray, Fatih Terim, Japon, Spor, Haber

Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.

26.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:37
Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınından La Gazette dello Sport'un haberine göre; Nagatomo'ya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Kaynak: Hürriyet

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