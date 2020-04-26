Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!
Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.
26.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:37
Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.
İtalya basınından La Gazette dello Sport'un haberine göre; Nagatomo'ya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.
Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Kaynak: Hürriyet