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Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'nin yıllık 12 milyon TL'lik teklifini kabul ettiği öğrenildi.

22.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:16

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacak Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertlilere transferi imzaya kaldı.

TRT Spor'un haberine göre, Sarı kırmızılıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı fakat imza için sezon sonunu beklediği Mert Hakan kararından vazgeçti ve Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuya 10 milyon TL imza parasının yanı sıra yıllık 12 milyon TL de maaş önerdi. Bu teklifi cazip bulan ve kabul eden Mert Hakan ile henüz imza atılmadı.

Şartlarda anlaşan tarafların, sezon sonu sözleşme imzalaması bekleniyor.

31 MAÇTA 10 GOL ATTI

Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Mert Hakan, 10 gol atıp 4 asist yaptı.

Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Haber Yorumları (1)
SÖZÜN ÖZÜ PARA PARA: Karakter meselesi.
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