Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'dan transfer mesajı: Kulüpler anlaşırsa gelirim
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Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'dan transfer mesajı: Kulüpler anlaşırsa gelirim

26.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:58
Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'dan transfer mesajı: Kulüpler anlaşırsa gelirim

Salih Uçan'la el sıkışan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı da bonservis bedelsiz renklerine bağlayacak. Savunma için de Kaan Ayhan'la görüşmeler tekrar başladı. Sassuolo'nun son 4 maçında 2 dakika şans bulabilen milli stoper, "Kulüpler anlaşırsa, ben hazırım" mesajı yolladı.

Yeni sezon kadrosunu şekillendirme çalışmaları kapsamında birçok yerli oyuncuyla temas halinde olan Galatasaray'da, operasyonun detayları ortaya çıktı. Cim Bom'un hedefindeki tek isim Salih Uçan değil. Alanyaspor'la kontratı bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'da yolun sonuna gelen Aytaç Kara'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İki transferin de gerçekleşmesi halinde, orta alanda güçlü bir yerli rotasyonu sağlanmış olacak.

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne kestirdiği bir yerli yıldız daha var. Milli takımın vazgeçilmez isimlerinden, ara transfer döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan, savunmaya takviye arayışlarında hâlâ Terim'in 1 numarası.

BU KEZ FFP ENGELİ DE YOK

İtalyan kulübü Sassuolo'da son 4 lig maçında sadece 2 dakika şans bulabilen 26 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın ilgisine yine olumlu yaklaştı. Devre arasında yapılan görüşmelerde, Çizme temsilcisiyle kiralama konusunda anlaşma sağlanamayınca, görüşmeler rafa kaldırılmıştı. Sezon sonunda bitecek olan Finansal Fair Play anlaşması ise yeni temaslarda kulübün elini güçlendiriyor. Kaan Ayhan'ın menajeri vasıtasıyla yolladığı mesajda, "Kulüpler anlaşırsa, ben hazırım" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar da bu kez Kaan'ı bonservisiyle beraber transfer etmeye çalışacak.

SAVUNMADA İKİ OYUN KURUCU

Terim'in bu talebinin arkasında yatan gerekçelerden biri de, Luyindama'ya gelen teklifler. Kulübe yakın kaynaklara göre sezon sonunda Kongolu stoperle yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. Fatih hoca da buradan gelecek bonservis ücretinin, Kaan transferinde kullanılmasını istiyor. Savunmada Marcao ile oyun kuran, ancak ona pres yapıldığında Luyindama ile ileri çıkmak zor olduğu için bu bölgede Donk'u da deneyen Terim, Kaan'ın topla iyi ilişkisi ve temposundan faydalanmayı planlıyor.

(Fanatik)

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