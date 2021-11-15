Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun mukavelesi feshediliyor
Büyük beklentilerle transfer edilen Gustavo Assunçao, umutları boşa çıkardı. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan 21 yaşındaki orta sahanın mukavelesi feshediliyor. Gustavo takımına geri dönecek.
Sezon başında Portekiz'in Famalicao takımından 100 bin euro bedelle kiralanan Gustavo Assunçao, tam bir hayal kırıklığı oldu. 6 numarayı doldurması beklenen genç futbolcu süre aldığı 135 dakikada hiçbir katkı veremedi. Kulübeye hapsoldu.
RİSK ALINMAYACAK
Galatasaray, devre arasında Gustavo'yu takımına geri yollayacak. Orta sahaya kendisini ispatlamış bir isim düşünülüyor. Sezonun ikinci yarısında Aslan, transferde kumar oynamak istemiyor.
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
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