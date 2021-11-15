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Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun mukavelesi feshediliyor

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Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun mukavelesi feshediliyor

Büyük beklentilerle transfer edilen Gustavo Assunçao, umutları boşa çıkardı. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan 21 yaşındaki orta sahanın mukavelesi feshediliyor. Gustavo takımına geri dönecek.

Sezon başında Portekiz'in Famalicao takımından 100 bin euro bedelle kiralanan Gustavo Assunçao, tam bir hayal kırıklığı oldu. 6 numarayı doldurması beklenen genç futbolcu süre aldığı 135 dakikada hiçbir katkı veremedi. Kulübeye hapsoldu.

Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Gustavo'nun mukavelesi feshediliyor

RİSK ALINMAYACAK

Galatasaray, devre arasında Gustavo'yu takımına geri yollayacak. Orta sahaya kendisini ispatlamış bir isim düşünülüyor. Sezonun ikinci yarısında Aslan, transferde kumar oynamak istemiyor.

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