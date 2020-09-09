Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti
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Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti

Galatasaray'ın transfer döneminde gündemine aldığı Ismaila Coulibaly, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United, Malili oyuncunun bonservisini aldı ve prosedür gereği eski takımı Beerschot'a kiraladı.

Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti
09.09.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:59

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly'nin yeni rotası belli oldu. Malili futbolcu 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve 3 yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı

PROSEDÜRLER GEREĞİ KİRALANDI

Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin İngiltere'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralandığı kaydedildi.

ÇALIŞMA İZNİ YOK

Premier Lig ekibi Sheffield United'ın talip olduğu oyuncunun ülkesinin milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı belirtildi.

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