Galatasaray'ın Gözdesi Kwadwo Asamoah Inter'e Transfer Oldu

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun bir süredir meşgul eden Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'ın yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki Ganalı futbolcu, kendisini üç yıllığına Inter'e bağlayan resmi sözleşmenin altına imzasını attı.

JUVENTUS'A BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda biten Asamoah için Milano devi Juve'ye bonservis bedeli ödemedi.

Transfer, Serie A'nın resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.