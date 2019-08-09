Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosu belli oldu

09.08.2019 10:36

Galatasaray'ın İtalya'nın Fiorentina ekibi ile 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı özel maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka için bugün İtalya'ya gidecek.

Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Filho, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

Kaynak: AA