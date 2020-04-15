Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Graeme Souness, Fenerbahçe'nin sahasında yaptığı bayrak dikme olayını anlattı. İskoç teknik adam, o hareketi kendisine "Sakat" diyen bir Fenerbahçe yöneticisine cevap vermek için yaptığını söyledi. Souness, "Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen adama yönelikti" dedi.

Galatasaray'ın 1996 yılında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından Galatasaray bayrağını orta sahaya diken ve "Ulubatlı Souness" diye anılan Graeme Souness, o anları Sky Sports News'teki The Football Show programında anlattı. Souness, "9 ay önce Galatasaray'a geldiğimde, Fenerbahçe'nin asbaşkanlarından biri, geçirdiğim kalp operasyonuna atıfta bulunarak, "bir sakatı" transfer eden Galatasaray'ın bilgeliğini sorgulamıştı. Bir yıl sonra onların stadında kupa kazandık." dedi.

"SANA SAKAT KİMMİŞ GÖSTERECEĞİM"

İskoç teknik adam, "Taraftarlarımızın olduğu yere gittik ve tellerin üzerinden büyük bir bayrak uzatıldı. Bütün oyuncular bayrağı birkaç kez salladı ve bana uzatıldı. Ben de birkaç kez salladım ve verecek birini aradım fakat tüm oyuncular kupayı almak için yarı saha çizgisine gittiği için kimseyi bulamadım. Böylece elimdeki büyük bayrakla orta sahaya doğru koşmaya başladım. Boşalan tribünlere bakarken, o adamın suratını gördüm ve "Sana sakat kimmiş göstereceğim." diye düşündüm." ifadesini kullandı.

"TARAFTARLARIN SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM"

"Hayatımda yaptığım en akıllıca şeylerden biri değildi." diyen Souness, "Üçüncü denemede bayrağı orta saha yuvarlağına yerleştirmeyi başardım ve arkamı döndüğümde taraftarların sahaya girmek için çitlere tırmandığını gördüm. Bir şekilde hızlandım, tünele doğru depar attım ve yırttım." dedi.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR BIYIKLI ADAM ÖPMEDİM"

Souness sözlerini şöyle tamamladı: "Olayın ardından soyunma odasında otururken, 'Uçak biletim verilecek ve yarın gideceğim' diye düşünüyordum. 10 dakika sonra gözlerinde yaşlarla yönetim kurulumuz geldi ve 'Bu zamana kadar futbol kulübünde olmuş en harika şey' dediler. Hayatımda hiç bu kadar çok bıyıklı adam öpmedim. Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen adama yönelikti"

(Ajansspor)