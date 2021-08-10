Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı

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Sarı-Kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz, dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Bugün Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili yapılacak basın açıklaması da iptal edildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili olarak yapacağı basın toplantısı öncesi hastaneye kaldırıldı.

RİSKLİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Mustafa Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu şu anda iyi.

"ZİYARETE GELMEDİN"

Mustafa Cengiz, başkanlığı bırakmadan önce yaptığı basın toplantısında Fatih Terim'e de serzenişte bulunmuştu. Cengiz, "Ameliyat oldum, geçmiş olsuna, ziyarete gelmedin. Bizi duman ettin hocam" demişti.