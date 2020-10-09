Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı
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Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı

09.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:09

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera'ya yeni sezon için lisans çıkarılmış, bu gelişme sonrası Uruguaylı kalecinin Kasım ayında sahalara döneceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fernando Muslera'ya lisans çıkarılmasındaki asıl sebep geçen sezon yaşanan Luyindama tecrübesi.

Geçen sezon Kasım ayında çapraz bağlarında yırtık oluşan stoper Christian Luyindama'nın lisansı devre arasında askıya alınmıştı ve oyuncu ikinci yarıda forma giyememişti. Pandemi arası sebebiyle ligin bitişinin uzamasıyla birlikte Luyindama sakatlığını atlatmasına rağmen kritik maçlarda Galatasaray ile sahaya çıkamamıştı.

LİSANSININ ÇIKMASINI BİZZAT TERİM İSTEDİ

Bu olaydan ders çıkaran Fatih Terim, Fernando Muslera'ya lisans çıkarılmasını istedi. Terim, verim alamayacağını düşündüğü Valentine Ozornwafor'un lisansının askıya alınması yönünde talimat verdi.

MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?

34 yaşındaki Fernando Muslera'nın Kasım değil ancak Aralık ayında bir ihtimal sahalara dönebileceği belirtildi.

(Hürriyet)

Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı
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