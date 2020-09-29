Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor

Hafta sonu oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tanju Çolak, "Arda ile Galatasaray sahada 10 kişi oynuyor, Belhanda'yı da katarsak 9 kişi oynuyor" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun efsanelerinden Tanju Çolak, İlker Ezibay'ın moderatörlüğünü yaptığı Stolk Spor'da sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın Galatasaray'ın oyun gücünü zayıflattığını belirten Çolak, "Ben Arda'nın formundan memnun değilim. Arda'nın Galatasaray'a ne verdiğini şu ana kadar ben çözemedim" dedi.

Tanju Çolak'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Arda Turan 2 senedir top oynamıyor. 2 sene bir futbolcu için ne demek biliyor musunuz? O kadar eksik var ki, Arda bunu yaşıyor. Ben Arda'nın formundan memnun değilim. Arda'nın Galatasaray'a ne verdiğini ben çözemedim şu ana kadar. Fatih hocam çözmeye çalışıyor, destek veriyor, sahip çıkıyor, oynatıyor ama top ayağına geldiği zaman Galatasaray'ın oyun gücü yavaşlıyor.

"ARDA ÇOK BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDI"

Arda bu kadar kötü oynamasına rağmen çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Fenerbahçe derbisinde öyle bir şans geldi ki, bana göre Milli Piyango idi. Sağdan gelen ortada topu kalecinin kucağına verdi kafayla. O gol olsaydı, Arda şimdi manşetlerdeydi. Eski Arda onu gol yapardı. Çok büyük bir şanstı bu.

"GALATASARAY ARDA VE BELHANDA İLE 9 KİŞİ OYNUYOR"

Arda ile Galatasaray sahada 10 kişi oynuyor, Belhanda'yı da katarsak 9 kişi oynuyor. Arda'nın Galatasaray'a dönmesini doğru bulmuyorum. Bu Arda'yı Galatasaray'a almazdım. Arda'nın ben Fatih Terim'in yardımcı antrenörü olması gerektiğini düşünüyorum.

"90 YAŞINA KADAR MI HOCALIK YAPACAKSIN?"

Fatih Terim kimi çıkardı abi merak ediyorum. Kimi? Birini çıkarın yavrum yahu. Hep o tahtada siz mi olacaksınız. Geldiniz 65-70 yaşınıza. 90 yaşınıza kadar mı orada olacaksınız. Riera geldi. Bir o eksikti, o da gelsin."