Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay
Öne geçtiği Fenerbahçe derbisini 2-1 kaybeden Galatasaray'a ilk golü atmak yaramıyor. Aslan bu sezon öne geçtiği derbilerde skoru korumayı başaramadı ve puan kaybetti.
Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk golü attığı karşılaşmaları kazanmakta güçlük çekiyor. Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi gören Aslan, öne geçtiği 8 maçın 4'ünde kayıp yaşadı.
DERBİLER GİTTİ
Aslan, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını beraberlikle bitirdi. Öne geçilen Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri yenilgiyle kapatıldı.
MAÇ ÇEVİRMEK DAHA RAHAT
Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünü çevirdi. Aslan geriye düştüğü Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazandı. Karagümrük maçı ise 1-1 sonuçlandı. Kayserispor maçı 3-0, Alanyaspor maçı ise 1-0 kaybedildi.
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