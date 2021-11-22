Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

Haberler.com - Haberler | Spor
Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

Öne geçtiği Fenerbahçe derbisini 2-1 kaybeden Galatasaray'a ilk golü atmak yaramıyor. Aslan bu sezon öne geçtiği derbilerde skoru korumayı başaramadı ve puan kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk golü attığı karşılaşmaları kazanmakta güçlük çekiyor. Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi gören Aslan, öne geçtiği 8 maçın 4'ünde kayıp yaşadı.

Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

DERBİLER GİTTİ

Aslan, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını beraberlikle bitirdi. Öne geçilen Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri yenilgiyle kapatıldı.

MAÇ ÇEVİRMEK DAHA RAHAT

Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünü çevirdi. Aslan geriye düştüğü Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazandı. Karagümrük maçı ise 1-1 sonuçlandı. Kayserispor maçı 3-0, Alanyaspor maçı ise 1-0 kaybedildi.

Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

 Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir derbi! 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir derbi! 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title