Galatasaray'ın da Gündeminde Yer Alan Anthony Modeste, Köln'e Transfer Oldu

Almanya'nın Köln kulübü, Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Anthony Modeste'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi Modeste ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Köln Sportif Direktörü Armin Veh, "Son haftalarda Modeste ile temas halindeydik. Oyuncunun Çin kulübüyle olan sözleşme sorununun bir çözümünün olduğunu ve onu uygun şartlar karşılığında kadromuza katabileceğimizi görünce girişimlerimizi yaptık ve mutlu sona ulaştık." dedi.