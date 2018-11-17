Galatasaray'ın da Gündeminde Yer Alan Anthony Modeste, Köln'e Transfer Oldu

Köln, Galatasaray'ın da uzun süre peşinde olduğu 30 yaşındaki Anthony Modeste ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Köln kulübü, Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Anthony Modeste'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi Modeste ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Köln Sportif Direktörü Armin Veh, "Son haftalarda Modeste ile temas halindeydik. Oyuncunun Çin kulübüyle olan sözleşme sorununun bir çözümünün olduğunu ve onu uygun şartlar karşılığında kadromuza katabileceğimizi görünce girişimlerimizi yaptık ve mutlu sona ulaştık." dedi.

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