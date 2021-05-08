Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor

Süper Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve zirve yarışında "Ben de varım" dedi. Maç sonunda Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Oh No" paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi görürken siyah-beyazlıları sinirlendirdi.