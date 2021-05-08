Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
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Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve zirve yarışında "Ben de varım" dedi. Maç sonunda Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Oh No" paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi görürken siyah-beyazlıları sinirlendirdi.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek lidere zirvede büyük bir darbe vurdu ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Maç sonunda sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"OH NO"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Oh No" paylaşımı büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşımın altında şampiyonluğa olan inançlarını vurgularken, Beşiktaş'a yönelik esprili yorumlar yaptı.

Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
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Ali Gülhan
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