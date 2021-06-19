Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi
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Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi

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Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray'ın nefes kesen başkanlık seçiminde koridorlar karıştı. Seçimde son sandıklara gelirken gerilen sinirler sonrası iki başkan adayının destekçileri birbirine girdi. Birbirlerine yumruk sallayan iki kişiyi çevredekiler olaylar fazla büyümeden yatıştırdı.

Galatasaray'da kıran kırana geçene seçimde ortalık karıştı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu destekçileri, Galatasaray Lisesi koridorlarında birbirine girdi.

FAZLA BÜYÜMEDEN YATIŞTIRILDI

Galatasaray başkanlık seçiminde açıklanacak sandık sayısı azaldıkça sinirler de gerildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas destekçileri Galatasaray Lisesi koridorunda tartışma yaşadı. Birbirlerine yumruk sallayan iki kişi çevredekilerin araya girmesi sonrasında ayrıldı. Fazla büyümeyen olaylar kısa sürede yatıştırıldı.

Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi
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