Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı
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Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı

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Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile anlaşmaya vardı. İskenderun, Riekerink'in sözleşmesinin üç yıllık olduğunu duyurdu. Galatasaray'da hocalık yapan ve Türkiye Kupası kazanan Riekerink, kariyerine 3. Lig takımında devam edecek.

Jan Olde Riekerink'in yeni adresi İskenderunspor. Hollandalı futbol adamı, üç yıllığına CEO olarak Misli.com 3. Lig ekibi İskenderun'da görev yapacak. Galatasaray'da altyapıda çalıştığı dönemde hocalığa kadar yükselip, Türkiye Kupası zaferinde takımın başında olan Hollandalı hocanın bu tercihi çok şaşırttı.

Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı

İskenderunspor'dan şu açıklama yapıldı: Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.

Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı
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