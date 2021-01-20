Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da Alexander Sörloth için devreye girdi

Kadrosuna bir forvet transfer etmek isteyen Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Alexander Sörloth için devreye girdi. Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e giden Sörloth için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, Alman ekibinin yanıtını bekliyor.

Beşiktaş, Mario Mandzukic'in elden kaçmasının ardından forvet transferinde rotasını değiştirdi. Yönetim, bu doğrultuda Everton'la sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan Oumar Niasse ve Kasımpaşa'yla kontratını fesih etmeye çalışan Fode Koita'yı listesinde tutuyor.

SERGEN İSTEDİ, GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre;Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda bir forvet transferi yapmayı planlayan Kara Kartal'ın, Galatasaray'ın da transfer hedefleri arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız yokladığı belirtildi.

Sezon başında katıldığı RB Leipzig'de beklenen performansı ortaya koyamayan Norveçli golcü için Alman ekibine sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulunacağı kaydedildi. Sörloth, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynamıştı.