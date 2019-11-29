Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama

29.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:27

Medipol Başakşehir'de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

"KURAL GEREĞİ GÖRÜŞME YAPABİLİR"

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi. Sans sözlerini "Barça'nın Galatasaray'dan ücret talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı.

(Star)