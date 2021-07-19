Arda Turan'ın antrenmanda attığı şık frikik golü Galatasaray taraftarını mest etti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Arda Turan idmanlardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Aytaç Kara, Turan'ın frikikten attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa süre içinde Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.
Galatasaray'da Arda Turan antrenmanda attığı frikik golüyle sosyal medyayı salladı. Aytaç Kara deneyimli futbolcunun golünü sosyal medya hesabından paylaşırken, "Bravo kaptanım" notunu düştü.
AYTAÇ KARA PAYLAŞTI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden Sarı-kırmızılılarda Arda Turan da performansıyla dikkat çekiyor. Aytaç Kara, tecrübeli futbolcunun antrenmanda kaydettiği frikik golünü sosyal medya hesabından yayınlandı. Galatasaray taraftarı kısa sürede videoyu paylaşarak beğenilerini dile getirdi.