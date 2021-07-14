Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stat zemini engel oldu
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Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stat zemini engel oldu

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Olympiakos maçının iptal edilmesinin ardından Fatih Terim, hazırlık maçı için Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi arayıp sözleşti. Ancak Bornova Stadı'nın zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle karşılaşmadan vazgeçildi. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde PSV'yle karşılaşacak Galatasaray'da bu mücadele öncesi hazırlık maçı ayarlanması için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray, PSV maçı öncesi hazırlık maçı yapmak için rakip arayışını sürdürüyor. Altay'la oynanması planan dostluk karşılaşmasında da Bornova Stadı'nın zemini sebebiyle vazgeçilmesinin ardından sarı-kırmızılılar yeni bir planlama yapmaya başladı.

TELEFONDA HAZIRLIK MAÇI İÇİN GÖRÜŞME YAPTI

Sporx'in haberine göre; Olympiakos maçının iptalinin ardından teknik direktör Fatih Terim, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile telefonda hazırlık maçı için görüşme yaptı. Deneyimli hoca ile hazırlık maçı için anlaşan Terim, 15 Temmuz Perşembe günü için randevu aldı. Ancak görüşmenin ardından Bornova Stadı'nın zemininin maç yapmak için müsait olmadığı ortaya çıkınca karşılaşma iptal edildi.

Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stat zemini engel oldu
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