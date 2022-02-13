Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu - Haberler
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Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medyadan Burak Elmas ve yönetimini hedef aldı. Abdurrahim Albayrak'ın eleştirilerinden sonra Günay'ın isyanı da büyük ses getirdi.

Galatasaray'da sular durulmuyor. Eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından kulübün durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Yusuf Günay'dan yaylım ateşi

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Burak Elmas ve yönetimiyle gerilim yaşamalarına rağmen sessiz kalan Mustafa Cengiz'in ekibi, yavaş yavaş ağırlığını hissettirmeye başladı. Abdurrahim Albayrak'ın tepki paylaşımlarından sonra Günay da devreye girdi.

Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Yusuf Günay'dan yaylım ateşi

"BEDEL ÖDÜYORUZ"

Günay yaptığı paylaşımda, "Ne kadar hazindir ki; gerçeğin değil algının peşinden gitmenin bedelini maalesef ağır bir şekilde camia olarak ödüyoruz. Bununla birlikte, önceki yönetimleri her toplantıda kıyasıya eleştirenler, her fırsatta gazetelere üst perdeden süslü püslü beyanat verenler bu kez suskun" ?ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Yusuf Günay'dan yaylım ateşi

Haberler.com - Spor

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor, Haberler

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