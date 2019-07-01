Galatasaray'ın 18'lik yıldızı Recep Gül, Westerlo'ya transfer oluyor
Galatasaray'ın genç oyuncusu Recep Gül, 80 bin euro bonservis bedeli karşılığında Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya transfer oluyor.
Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya transfer oluyor. Belçika ekibi genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin Euro bonservis ödeyecek. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA 4 KEZ OYNADI
Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi oyuncularla alt yaş takımlarında birlikte forma giyen Recep Gül geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda gol atmayı başaramazken U21 takımıyla çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.
(Sabah)
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