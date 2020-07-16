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Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor

Galatasaray'da bir devrin sonuna geliniyor. Sarı kırmızılı yönetim 9 yıldır Galatasaray forması giyen milli futbolcu Selçuk İnan'ın bir yıl daha oynama talebini kabul etmedi.

16.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:23

Galatasaray'da 9 yıldır kadroda bulunan ve kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, sarı kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek.

SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİME GİTMİŞTİ

Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL'ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezon daha Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.

SÜPER LİG'İN YENİ TAKIMI TALİP OLDU

Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan'la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.

(Kaynak: Hürriyet)

Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Haber Yorumları (2)
XL: Selçuk oynamayı unutmuştu bi zahmet bıraksınlar artık yatarak para kazanıyorlar gençlerin yolu açılsın
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EMİRDEMİR: Kaç senedir yatıyor zaten. Bırak artık futbolu, futbol yıllardır seni bıraktı.
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