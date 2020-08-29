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Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev

Şu ana kadar orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, daha fazla gecikmemek için bonservisi elinde isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimler Norveçli Markus Henriksen ve Rus Daler Kuzyaev.

29.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:47

Süper Lig'in ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolundaki rakipleriyle karşılaşacak olan Galatasaray, transferde artık elini daha çabuk tutmaya çalışıyor.

Orta sahaya en az iki takviye yapmayı hedefleyen, ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkartamayan Sarı-kırmızılılar, rotayı bonservisi elinde oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda gündeme iki sürpriz aday daha geldi.

İLK HEDEF HENRIKSEN

Bunlardan biri, 54 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giyen Markus Henriksen.

Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.

Markus Henriksen, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çekiyor. İngiltere, 28 yaşındaki futbolcu, Norveç ve Hollanda'da 59 gol attı.

MENAJERLER KUZYAEV'İ ÖNERDİ

Radara giren bir başka yeni isim ise Rusya'dan. Zenit'le sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, arayış içerisinde olan Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi. Merkezin yanı sıra kenarlarda da görev yapabilen Kuzyaev'in maliyetinin, Henriksen'e göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

SON SÖZÜ FATİH TERİM SÖYLEYECEK

Henüz Fatih hoca tarafından da onay verilmeyen tecrübeli futbolcu için maliyet araştırması yapılıyor. Eğer Terim'den onay çıkar, mali şartları da Galatasaray'ın istediği seviyede olursa, tarafların tekrar masaya oturacağı öğrenildi.

Daler Kuzyaev, hem orta alanın merkezinde hem de kanatlarda oynayabiliyor. 27 yaşındaki Rus futbolcunun transferi Terim'e bağlı.

(Milliyet)

Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
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