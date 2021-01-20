Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı
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Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı

20.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:51

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için çalıştığı eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferini bitirdi. Sarı kırmızılıların Onyekuru için Monaco ile anlaştığı ve Nijeryalı yıldızın Cuma günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK

23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun 22 Ocak Cuma günü İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı
Haber Yorumları (3)
GS: geliyo geliyoooooo geliyoooooooooOOOOOO
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FB: hayırdır kim geliyor dünya yıldızımı geliyor sakin ol arkadaş duyanda messi yada ronaldo geliyor sanacak
Yayından Kaldır
FB: ne geliyor salahmı ronaldomu messimi en iyi oyuncu bizde kendine gel arkadaşım
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500
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