Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)

23.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:50
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)

BAŞKANLAR DERBİYİ İZLEDİFenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduğu karşılaşmayı sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi.

BAŞKANLAR DERBİYİ İZLEDİ

Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduğu karşılaşmayı sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi. İki başkan maç öncesi yumruk selamı verip birbirlerine başarı diledi.

"MESUT OL" KAMPANYASINA DESTEK

Bu arada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından başlatılan "Mesut Ol" kampanyasına sarı-lacivertli oyuncular da destek verdi. Voleybolcular, maçın ardından soyunma odasında cep telefonlarından "Mesut Ol" yazıp 1907'ye SMS attı.


Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Rusya Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:53:17. #1.16#
title