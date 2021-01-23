Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet (FOTOĞRAFLAR)

BAŞKANLAR DERBİYİ İZLEDİFenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduğu karşılaşmayı sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi.

BAŞKANLAR DERBİYİ İZLEDİ

Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduğu karşılaşmayı sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi. İki başkan maç öncesi yumruk selamı verip birbirlerine başarı diledi.

"MESUT OL" KAMPANYASINA DESTEK

Bu arada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından başlatılan "Mesut Ol" kampanyasına sarı-lacivertli oyuncular da destek verdi. Voleybolcular, maçın ardından soyunma odasında cep telefonlarından "Mesut Ol" yazıp 1907'ye SMS attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı