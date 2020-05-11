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Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı

11.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:44

Saha antrenmanlarına başlayan Galatasaray'da koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen teknik direktör Fatih Terim, takımıyla birlikte sahaya indi.

Galatasaray, iki ayrı seansta yapacağı antrenmanların ilkini tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden antrenman iki ayrı seansta gerçekleştirildi.

İki çalışma da da oyuncular altışarlı gruplar halinde iki ayrı sahada çalıştı. Koşu antrenmanları sonrası soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

FATİH TERİM SAHAYA İNDİ

Koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda takımının başında yer aldı.

Günün ikinci antrenmanı 17.00 ve 18.00'de iki ayrı seansta yapılacak.

Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı

Kaynak: AA

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