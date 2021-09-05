Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu
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Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu

Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Romanya'nın Farul Constanta takımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

Galatasaray, Romanya'nın Farul Constanta takımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. 

Sarı kırmızılılar maça, Fatih Öztürk, Sacha Boey, Ömer Bayram, Marcao, Işık Kaan, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'iyle başladı.

Galatasaray, bir duran top organizasyonunda Ömer Bayram'ın ortasında Bradley de Nooijer'in ters vuruşunda kendi kalesine gönderdiği golle 1-0 öne geçti.  Gheorhge Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Rumen ekibi ise Jefte Betencor, Ely ve George Ganea ile bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Maçın ardından basın mensupları, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte doğum gününü kutladı.

 


- İstanbul
Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu
Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu
Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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