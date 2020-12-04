Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı

04.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:58

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Çarşamba günü antrenmanda sol bileği burkulan Taylan Antalyalı da antrenmanda yer aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, daha sonra pas oyunu ile sürdüğü kaydedildi.

Ana bölümünde taktik çalışması yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs testleri negatife dönen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel'in ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldığı, izolasyon süresi yarın sona erecek Omar Elabdellaoui'nin programının daha sonra belirleneceği bildirildi.

FALCAO İLE MUSLERA'YA ÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI

Çarşamba günü antrenmanda sol bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın da takımla çalışmalara katıldığı kaydedildi. Öte yandan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Işık Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 21:57:47. #1.14#
title