Galatasaray hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını doldurdu - Haberler Spor
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Galatasaray hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını doldurdu

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Pandemide tribün gelirleri dibe vuran Aslan'ın yüzü 4 günde güldü. Fenerbahçe ve Marsilya maçında sadece biletlerden 25 milyon lira sıcak para girdi, hasılat rekoru kırıldı. Bu 4 günde mağazalarda satılan ürünlerle cirolar bir hayli arttı.

Galatasaray, pandemi döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla G.Saray nefes aldı.

Galatasaray hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını doldurdu

93 BİN SEYİRCİ

Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribün hasılatında kulüp rekoru kırdı. 4 gün içinde Nef Stadyumu'nda ligde F.Bahçe ve Avrupa'da Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta 93 bin kişiyi ağırladı.

Galatasaray hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını doldurdu

SINIRLI SAYIDA SATILDI

5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray derbiden 14 milyon TL, Marsilya maçından 10 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.

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