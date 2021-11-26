Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

GALATASARAY AVANTAJLI DURUMDA

Galatasaray, İtalya'da Lazio deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Maçı Lazio'nun kazanması halinde ise İtalyan ekibi lider, Galatasaray ikinci olacak.

GRUPTAN LİDER ÇIKANLAR ŞUBAT AYINDA MAÇ YAPMAYACAK

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

LAZİO MAÇI 9 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

AA / Ali Gülhan - Spor Haberleri

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