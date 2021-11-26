Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı - Haberler Spor
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Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı

AA / Ali Gülhan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Temsilcimizin namağlup lider bulunduğu grupta ilk sırayı alacak takım ise son maçta belirlenecek. Sarı-kırmızılılar, İtalya'da Lazio deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalacak.

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Galatasaray, İtalya'da Lazio deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Maçı Lazio'nun kazanması halinde ise İtalyan ekibi lider, Galatasaray ikinci olacak.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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AA / Ali Gülhan - Spor Haberleri

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