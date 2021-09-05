Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

Galatasaray, Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin genç eldiven için istediği rakamı 4.5 milyon eurodan 2.5 milyon euroya indirmesi üzerine transferi bitirmek için harekete geçti.