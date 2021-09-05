Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
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Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

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Galatasaray, Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin genç eldiven için istediği rakamı 4.5 milyon eurodan 2.5 milyon euroya indirmesi üzerine transferi bitirmek için harekete geçti.

Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor. Muslera'ya yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için girişimlerini hızlandırdı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı. Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
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Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti - Haberler Spor
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