SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi
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SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldiSerhan TÜRK - Mustafa KIRLAK / GİRESUN, (DHA) - Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi.

SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi

Serhan TÜRK - Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA) - Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi.

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin ilk haftasında Giresunspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, maçın oynanacağı Giresun'a geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi burada çok sayıda taraftar karşılayarak, futbolcularla fotoğraf çekildi.Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Yücel ve beraberindekiler çiçekle karşıladı. Kafile daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Burak Elmas, memleketine Galatasaray başkanı olarak gelmenin gururunu yaşadığını belirterek, çok iyi bir sezon beklediklerini ifade etti. Yarın konuk olacakları Giresunspor maçının güzel bir maç olacağını belirten Elmas, "İnşallah ilk sezonumuzda çok güzel şeyler olacak" dedi.

Galatasaray'ın, Giresunspor ile kozlarını paylaşacağı mücadele yarın saat 21.45'te Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi
SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi
SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi
SPOR Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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